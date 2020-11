Curaçao krijgt maritieme branchevereniging

Curaçao is een branchevereniging rijker. Het gaat om de Curaçao Maritime Association(CMAR), die de maritieme industrietak zal vertegenwoordigen. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. De vereniging noemt zichzelf ‘een lichtpunt in deze onzekere tijden’. Ook wil CMAR eensgezindheid binnen de branche bereiken en zo meer gedaan krijgen in overleg met overheidsinstanties. De branchevereniging staat zowel voor nationale als internationale maritieme service providers zoals scheepsreparatiebedrijven, trainingscentra, stuwadoors en shipping agents.

Meer over branchevereniging CMAR maritiem