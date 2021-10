Curaçao krijgt toch liquiditeitssteun voor vierde kwartaal 2021

Curaçao krijgt alsnog liquiditeitssteun voor het vierde kwartaal van 2021. De Rijksministerraad (RMR) heeft besloten 76 miljoen gulden toe te kennen, wat fors minder is dan waar de Curaçaose regering eerder om heeft verzocht. De RMR volgt met haar beslissing het advies van het College financieel toezicht die eerder heeft geadviseerd ongeveer 76 miljoen toe te kennen. De voorwaarde om een Pisas-norm in te voeren is vrijdag niet behandeld.

