Curaçao Lions Club benadrukt belang van oogtesten bij kinderen

Curaçao Lions Club heeft gisteren een project gepresenteerd, dat is gericht op oogzorg met de naam Bunita Bista. Het gaat over de zorg voor de ogen van de kinderen op het eiland. Veel jonge kinderen zitten veel op elektronische apparaten zoals tablets, mobiele telefoons en videogames. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor hun zicht en daarom heeft de service club in samenwerking met het ministerie van GMN, de vereniging van oogspecialisten, de huisartsenvereniging, de SVB, opticiens en schooldirecties een project opgezet. Er is geïnvesteerd in een geavanceerde camera om gratis oogtesten uit te voeren bij kinderen. Op die manier kunnen alle kinderen worden getest.

Op basis van de testresultaten kunnen ouders met hun kinderen naar een opticien om een bril aan te laten meten. Voor kinderen zonder documenten zal Curaçao Lions Club zelf de kosten van een bril dekken. Het doel van dit project is om alle schoolkinderen de mogelijkheid te geven hun zicht te laten testen en, indien nodig, een bril te krijgen om beter te kunnen leren. De eerste school die door Lions Club werd bezocht voor oogtesten was Kolegio Bellefaas Martis in Sta. Rosa, gevolgd door Skol Emanual, waar meer dan 200 kinderen zijn gescreend. Curaçao Lions Club blijft verschillende scholen bezoeken om het zicht van onze kinderen te testen.