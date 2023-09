Curaçao Lions Club verloot woning

Na bijna 40 jaar verloot de Curaçao Lions Club weer een woning. Een lot kost 25 gulden. Daarmee maak je kans op een 3-kamerwoning in Popo. Wat dit huis bijzonder maakt is dat het met 3d printen uit beton is gemaakt. De zogenoemde Robust Villa heeft een waarde van 240.000 gulden. Daarvoor krijg je dus een 80 vierkante meter woning op 500 vierkante meter eigendomsgrond. De loting is op 10 december. De opbrengst investeert de serviceclub in maatschappelijke projecten, zoals de jaarlijkse Bon Bisiña actie en ontbijt op scholen via Fundashon Duna Mucha un Man. Loten zijn te koop bij leden van de serviceclub.