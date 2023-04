Curaçao locatie voor nieuwe Sinterklaasfilm

De Sint is dit jaar vroeg op Curaçao. Vorige week zijn de opnames begonnen van een nieuwe Sinterklaasfilm, Sint Ahoy! Regisseurs zijn Andy van Veen en Rik Sinkeldam. Samen runnen ze het productiebedrijf MovieCompany. De film gaat over Sinterklaas die op avontuur gaat. Door een foutje belandt hij met zijn pieten op Curaçao. De makers kunnen niet wachten om het resultaat aan het publiek te laten zien. Sint Ahoy! zal vanaf 4 oktober in de bioscoop te zien zijn, waaronder op Curaçao.