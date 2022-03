Curaçao mag geen vis exporteren naar EU

De Europese Unie heeft Curaçao in de strafbank voor illegale visserij gezet. Het eiland heeft geen voortgang geboekt in de strijd tegen illegale visserij. Daarom heeft de EU een rode kaart uitgedeeld. Dit bevestigde minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje, tegenover Direct Media. Aan de rode kaart zijn sancties verbonden, zoals het verbod op export van vis naar de EU. Beroepsvissers die onder Curaçaose vlag varen mogen pas weer hun vangst op de EU-markt verkopen als de lokale wetten in overeenstemming zijn met de EU-regels. Daarom moet Curaçao een reeks hervormingen doorvoeren. Volgens minister Cijntje kan dit binnen een relatief korte periode worden opgelost. Hiervoor werkt zijn ministerie samen met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

Meer over Ruisandro Cijntje vissers