CURACAO Magazine al sinds vorig jaar mei gestopt

Het tijdschrift CURACAO dat in Nederland werd uitgegeven is niet door de huidige gevolmachtigde minister Carlsson Manuel stopgezet, maar door diens voorganger Anthony Begina. Zo schrijft oud-journalist René Zwart in een brief aan de minister. Zwart was bij de uitgave van het tijdschrift betrokken. Begina zou het blad reeds in mei 2020 hebben stopgezet toen duidelijk werd dat de coronacrisis grote gevolgen zou hebben voor de financiële positie van de overheid. Na dat besluit is nog een laatste editie verschenen om bepaalde verplichtingen na te komen. De dozen met exemplaren die Manuel eerder op foto’s heeft gedeeld als bewijs van wanbeleid in het Curaçaohuis waren volgens Zwart bestemd voor evenementen die door de coronapandemie werden afgelast. Ook zou een deel van de kosten zijn opgebracht door adverteerders. Tot slot schrijft Zwart aan de minister dat hij zich niet realiseert dat hij in een gespreid bedje is terecht gekomen. Manuel zou zich niet realiseren in welke staat het Curaçaohuis was achtergelaten door Marvelyne Wiels, die voor Anthony Begina het Curaçaohuis financieel geplunderd achterliet.