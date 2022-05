Curaçao Marine in nieuwe handen

Lokale ondernemers Justus en Jens van der Lubbe hebben de Curaçao Marine op Parera overgenomen. Daarmee is de continuïteit van dit bedrijf veiliggesteld. Managing Director Jens van der Lubbe ziet goede kansen om de onderneming uit te breiden. Samen met yard manager Gareth Weber zwaait hij de scepter op de werf. Mede-eigenaar Justus van der Lubbe gaat door met zijn verzekeringsmaatschappij Inter-Assure. Hij laat het dagelijks bestuur van de werf over aan zijn zoon. Booteigenaren kunnen bij de Curaçao Marine terecht voor onderhoud en stalling van hun vaartuigen. Het bedrijf was eerst in handen van Harry Faydherbe en bestaat al twee decennia.