Curaçao moet onderhoudsstation voor vliegtuigen worden

Curaçao krijgt een onderhoudstation voor vliegtuigen, een zogenaamde Aircraft Maintenance,

Repair en Overhaul organisatie (MRO). Dat maakt Airline Technical Support Caribe bekend. Het Nederlandse bedrijf ATS tekende deze week een overeenkomst met CAP voor een samenwerking in vliegtuigonderhoud. Een plek om vliegtuigen te repareren, reviseren en onderhouden blijkt te worden gemist in het Caribisch gebied waar Curaçao nu op kan inspelen. Volgens het Airline Technical Support is de hub vergelijkbaar met wat Damen Shiprepair voor de scheepvaart betekent.