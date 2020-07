Curacao moet vandaag bezuinigingsplan inleveren

WILLEMSTAD – Vandaag is er een belangrijke deadline voor de regering van Curaçao. In de voorwaarden voor de tweede coronalening van Nederland staat dat Curaçao voor 15 juli moet aangeven hoe ze 12.5 procent gaan korten op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en werknemers bij overheids-nv’s. Er is nog geen akkoord getekend en als Curaçao niet uiterlijk vandaag aangeeft aan het Cft hoe de bezuiniging gaat plaatsvinden, krijgt het niet het tweede deel van de lening.

