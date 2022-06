Curaçao moet Venezolaanse vrijlaten uit vreemdelingendetentie

De Venezolaanse Yusmary is onlangs vrijgelaten uit de SDKK-gevangenis. Zij zat daar al bijna een half jaar gevangen tussen veroordeelde vrouwen. Zelf had ze niets misdaan. Ze zat vast omdat ze geen geldige verblijfspapieren had. De rechter oordeelde daarom dat de Curaçaose autoriteiten haar moesten vrijlaten. Volgens internationale mensenrechtenverdragen mogen mensen alleen als uiterste middel in vreemdelingendetentie worden geplaatst. En ook dan gelden er strikte voorwaarden. Zo mogen ze niet bij veroordeelde gevangenen worden geplaatst.

