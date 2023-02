Curaçao nadert einde Serie del Caribe

Het Curaçaose honkbalteam startte gisteren goed tegen Venezuela. De mannen leidden na twee innings met 2-6 op het regionale kampioenschap Serie del Caribe. De punten kwamen tot stand door het slagwerk van onder anderen Wladimir Balentien, en Andrelton Simmons. In de zevende en de achtste inning veranderde de stand in het voordeel van Venezuela en was het sprookje voor Curaçao voorbij. De kans op het bereiken van de halve finale is erg klein, maar nog niet vervlogen. Vandaag is de laatste wedstrijd in de groepsfase. Curaçao treft de Dominicaanse Republiek.