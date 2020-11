‘Curaçao heeft niet gevraagd om code geel te houden’

De regering van Curaçao heeft niet onlangs bij het Nederlandse kabinet erop aangedrongen het reisadvies op code geel te houden, terwijl code oranje hiervoor wellicht gepaster zou zijn. Dat zeiden minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad op vrijdag. “Bij beoordelingen van reisadviezen baseren we ons puur op het RIVM”, zegt Blok. Economische belangen hebben ook deels meegewogen, zegt Knops, maar die worden volgens hem “net zoals in Nederland” altijd meegenomen in het grotere plaatje.

De eilanden zijn sterk afhankelijk van toerisme. Dit heeft in ieder geval niet zwaarder gewogen dan de gezondheidsbelangen, aldus de staatssecretaris. De Curaçaose gevolmachtigde minister Anthony Begina zei twee weken geleden dat code geel goed was voor het eiland en dat hij daar ook voor gepleit had. Op dat moment lag het aantal besmettingen veel lager en was de situatie dus anders, aldus de regering.