Mensen in Nederland willen op vakantie naar Curacao. Dat zei CEO van Corendon Steven van der Heijden gisteren op televisie. De boekingen zijn wel enorm teruggelopen, maar Curaçao blijft volgens de CEO populair. Het virus komt hier nog niet voor en volgens Van der Heijden denkt men in Nederland dat het virus niet tegen warmte kan. Dit laatste is volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth nog niet duidelijk.