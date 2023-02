Curaçao nummer 1 voor Aida Cruises

Curaçao staat op nummer 1 bij de passagiers van Aida Cruises. Het eiland is dus een favoriete bestemming in het Caribische gebied. Dat blijkt uit een enquête. De passagiers zijn vooral gecharmeerd van het stadscentrum en de stranden. Ook de avondverlichting van de binnenstad vinden ze prachtig. Dat werd zondag gezegd aan boord van de AIDA Perla. In het kader van de aanvang van het nieuwe cruisejaar hebben havenautoriteit CPA en Aida Cruises een bijeenkomst georganiseerd. CPA en de Duitse cruisemaatschappij blijven samenwerken om meer cruiseschepen naar het eiland te brengen.