Curaçao opnieuw door IOC afgewezen

Curaçao is opnieuw afgewezen door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Door die beslissing loopt het eiland alweer een kans mis om een olympische status te krijgen. Door het ontbreken van een olympische status kunnen Curaçaose topsporters niet onder hun eigen vlag meedoen aan de Olympische Spelen. Eerder spande de Curaçaose sportfederatie FDOK zonder succes een zaak aan tegen het IOC. De FDOK heeft de motivatie van het IOC ondertussen opgevraagd. Op het moment dat die binnen is, heeft FDOK tien dagen de tijd om eventueel in beroep te gaan.