Curaçao pakt knap een punt tegen Canada

Curaçao heeft in de nacht van zaterdag op zondag knap een punt gepakt tegen Canada op de Gold Cup. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat leek op weg naar een nederlaag in Houston, maar in de extra tijd zorgde oud-PSV’er Jeremy Antonisse voor de gelijkmaker: 1-1. Curaçao had de eerste wedstrijd op de Gold Cup doelpuntloos gelijkgespeeld tegen El Salvador. Door het punt tegen Canada houdt Curaçao plaatsing voor de kwartfinales in eigen hand. Een zege op Honduras in de nacht van dinsdag op woensdag is voldoende om door te gaan naar de kwartfinale.

Honduras verloor eerder dit toernooi met 6-0 van Canada, maar won in de nacht van zaterdag op zondag met 2-0 van El Salvador. Het kan de tweede keer worden dat Curaçao de groepsfase in de Gold Cup overleeft. In 2019 kwam de ploeg tot de kwartfinales. Die waren toen ook het eindstation. Het is de derde keer dat Curaçao meedoet aan de Gold Cup.