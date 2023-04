Curaçao promo in Brazilië

Luchthavenbeheerder CAP en de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Azul zijn een reclamecampagne begonnen in het Zuid-Amerikaanse land. Braziliaanse reizigers worden warm gemaakt voor een reis naar Curaçao. Vanaf juni begint Azul met directe vluchten tussen Belo Horizonte en Hato. De marketingcampagne is te zien op verschillende metro- en treinstations én op vier van de grootste luchthavens van Brazilië, waaronder die van São Paulo en Rio de Janeiro. Het Braziliaanse CCR Aeroportos is aandeelhouder van CAP en beheert twintig vliegvelden in Brazilië. Het bestuur wil meer betrokken zijn bij de Curaçaose luchthaven en gemeenschap.