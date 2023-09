Curaçao rekent op 40 miljoen per jaar van online goksites

Minister Silvania rekent op 40 miljoen gulden aan opbrengsten via de online casino’s. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting. Het bedrag is afkomstig van de vergunningen die worden verstrekt onder de nieuwe Landsverordening op Kansspelen. Het Cft bracht onlangs advies uit en is van mening dat deze verwachting moet worden bijgesteld. Dat heeft te maken met het feit dat de wet nog altijd niet is ingevoerd. Het ziet ernaar uit dat de minister rekent op meer dan 200 online gokbedrijven die een Curaçaose vergunning zullen krijgen. Hoeveel online casino’s dit zal opleveren is niet duidelijk. Het bedrag van 40 miljoen gulden kan namelijk behaald worden met iets meer dan 400 vergunninghouders met ieder een domeinnaam, maar ook met 200 vergunninghouders die ieder 200 domeinnamen registreren.