Curaçao roept landgenoten in Midden-Oosten op om zich te registreren

Het gewapende conflict tussen Israël en Iran houdt aan, zo meldt de Curaçaose regering. Sinds de Israëlische aanval op Iran op 13 juni voeren beide landen dagelijks luchtaanvallen op elkaar uit. De veiligheidssituatie in de regio is zeer onveilig en onvoorspelbaar. De regering van Curaçao houdt de situatie in de gaten. Ingezetenen van Curaçao die zich momenteel in Israël, Iran of een ander land in het Midden-Oosten bevinden, wordt geadviseerd zich te registreren via de informatieservice van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dit is de link hiervoor: https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft in het Midden-Oosten meerdere diplomatieke posten, waaronder Tel Aviv (Israël), Teheran (Iran) en Bagdad (Irak). Het reisadvies is om niet naar die drie landen te reizen en de landen te verlaten indien dit veilig en mogelijk is.

Heeft u kennis van Curaçaose ingezetenen die zich momenteel in Israël, Iran of elders in het Midden-Oosten bevinden? Verzoek hen dan om zich te registreren via de informatieservice van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een e-mail te sturen naar [email protected] van de Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) te Curaçao met daarin naam, telefoonnummer, adres op Curaçao en verblijfsadres in Israël, Iran of het betreffende land. Op deze manier weten BZ en/of DBB wie allemaal in de regio zijn en kunnen zij deze personen op de hoogte houden van ontwikkelingen en van adviezen voorzien.