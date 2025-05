Curaçao Sea Aquarium bouwt aan wereldprimeur: eerste onderwaterobservatorium in open zee

Minister Javier Silvania van Gezondheid heeft gisteren de ontheffing ondertekend en overhandigd voor het nieuwe onderwaterobservatorium bij het Curaçao Sea

Aquarium. Daarmee is het project officieel bevestigd: het grootste onderwaterobservatorium in open zee, direct aan het rif. In het observatorium kijken bezoekers niet naar vissen in een aquarium. Bezoekers gaan juist zelf ‘het aquarium in’. Vanuit een half onder water gelegen ruimte zien ze het leven op het rif van heel dichtbij, zonder nat te worden. Dit is uniek in de wereld.

Sinds 2019 kunnen bezoekers aan het Curaçao Sea Aquarium het rif te bekijken in de Ocean Lens, een onderwaterkamer op 5,2 meter diepte. Zonder zelf het water in te gaan krijgen zij zo een blik op de onderwaterwereld. Het nieuwe observatorium biedt een vergelijkbare beleving, maar dan in overtreffende trap: groter en ruimtelijker. De exacte openingsdatum is nog niet bekend. De bouw van het observatorium gaat komende maanden verder. Lokale bezoekers kunnen straks rekenen op een aantrekkelijk tarief, vergelijkbaar met de bestaande ‘local rate’ van het Curaça Sea Aquarium.