Curaçao speelt eerste wedstrijd Series del Caribe

‘Series del Caribe’, het regionale kampioenschap honkbal, is nu gaande in Venezuela. Dit jaar doet voor het eerst ook de kampioen van Curaçao, de Wild Cats, mee. Het team heeft zich versterkt met een groot aantal spelers van het Koninkrijksteam. Met deze selectie, met onder meer Major Leaguers Jonathan Schoop, is het team afgereisd naar Venezuela. Ook meegereisd is bondscoach Hensley Meulens om de prestaties van ‘zijn spelers’ te volgen. Vandaag treft Curaçao Cuba op het veld. Morgen speelt het team tegen Mexico.