‘Curaçao staat voor grote uitdagingen’

Curaçao krijgt de komende jaren te maken met hogere uitgaven als gevolg van de ENNIA-oplossing en de herfinanciering van de coronalening. Ook blijven de risico’s en onzekerheden in de zorg en sociale zekerheid groot. Dat stelt het College financieel toezicht. In recente gesprekken met de regering vroeg de financiële toezichthouder bijzondere aandacht voor deze ontwikkelingen. Ook moet verder uitstel van de invoering van de nieuwe kansspelwet worden voorkomen. Daarnaast zijn er volgens het Cft structurele hervormingen nodig om de zorg en sociale zekerheid voor toekomstige generaties toegankelijk te houden. Woensdag hield het Cft een persconferentie op Curaçao.

Het Cft acht de gecontroleerde afwikkeling een minder risicovolle oplossing dan een doorstart van ENNIA. Een aanzienlijke lening, die nodig was voor een doorstart, zou de begroting van Curaçao meerjarig op slot hebben gezet. Daardoor zouden in de toekomst mogelijk geen investeringen meer kunnen plaatsvinden. Curaçao zal nu, in samenwerking met de centrale bank, de gekozen oplossingsrichting verder uitwerken.