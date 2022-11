Curaçao stelt zich kandidaat voor Octa voorzitterschap

Curaçao doet een gooi naar het voorzitterschap van de Octa. In de Octa hebben zich de landen en gebieden overzee georganiseerd die behoren tot één van de EU-landen. Naast het voorzitterschap van het dagelijks bestuur aast premier Gilmar Pisas (MFK) ook op het vicevoorzitterschap van de ministeriële conferentie van de Octa. De Octa telt 22 leden en kent een roulerend voorzitterschap voor de jaarlijks georganiseerde ministeriële conferentie. Deze zogenaamde Octa-EU conferentie vindt afwisselend plaats in één van de LGO’s en Brussel. Ook rouleert het dagelijks bestuur van Octa. De leden betalen een jaarlijkse contributie. Vanwege de precaire financiële situatie van Curaçao is de ministerraad niet akkoord gaan met een verhoging van de door haar te betalen bijdrage.