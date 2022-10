Curaçao stevent af op recordjaar toerisme

Het toerisme heeft Curaçao meer opgeleverd dan vorig jaar. Tot en met september bedroeg de economische impact bijna 2 miljard gulden. Vorig jaar was dat nog 869 miljoen gulden. Curaçao verwelkomde ruim 355.000 toeristen tot en met eind september. Dat is meer dan in 2019, voor de uitbraak van de pandemie. De kans is groot dat 2022 afsluit met recordcijfers. Curaçao profileert zich goed in de groeimarkten Colombia en de Verenigde Staten.