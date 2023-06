Curaçao tekent overeenkomst met regionale universiteiten

Minister van Onderwijs Sithree van Heydoorn heeft in de afgelopen maanden overeenkomsten getekend met universiteiten in Miami, andere plekken in Florida, Colombia en Costa Rica. De minister legde gisteren uit dat zijn doel is om studeren in de regio makkelijker te maken. Als studenten relatief dicht bij huis studeren is de kans groter dat ze de studie afmaken en terugkeren naar Curaçao. Zo liet de minister weten. Hij probeert in de afzonderlijke akkoorden te letten op betaalbare studies voor Curaçaose studenten en wil meer samenwerking tussen lokale onderwijsinstituten en die met universiteiten in de regio.