Curaçao toch iets hoger op Fifa-lijst

Het Curaçaos voetbalelftal doet het toch beter dan gedacht. Vorige maand nog werd bekend dat het elftal gezakt was op de Fifa ranking. Curaçao bungelde in september op de 90e plaats. Op de gister aangepaste lijst blijkt dat nu een plek hoger te zijn, tussen Haïti en Uganda, op nummer 89. Dat is nog steeds in schril contrast met de ranking in 2015. Toen stond het nationale team ruim 20 plekken hoger, op nummer 68. Foto: Michel Stokkel