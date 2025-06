Curaçao uitgeschakeld op Gold Cup na verlies tegen Honduras

Curaçao is dinsdagavond uitgeschakeld op de Gold Cup. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor in het Amerikaanse San José de laatste groepswedstrijd met 2-1 van Honduras. The Blue Wave speelde de eerste twee duels tegen El Salvador en Canada gelijk. Bij winst op Honduras zou de ploeg naar de kwartfinales gaan. Maar het lukte de ploeg van Advocaat niet om hun wil op het team uit Midden-Amerika op te leggen. Uiteindelijk behaalde Curaçao twee punten en een derde plek in groep B.

Curaçao had zich geplaatst voor de Gold Cup door de groepswinst in de Nations League. Het was de derde keer dat het land meedeed aan het kampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en het Caraïbisch gebied. De ploeg van Advocaat kan zich na de uitschakeling gaan richten op de kwalificatie voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daarbij is het ingedeeld in een groep met Jamaica, Trinidad en Tobago en Bermuda. Op 6 en 9 september speelt Curaçao de eerste kwalificatiewedstrijden tegen Trinidad en Tobago en Bermuda. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK.