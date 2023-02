Curaçao uitgeschakeld op Serie del Caribe

Het Curaçaose honkbalteam verloor gisteren zijn laatste wedstrijd tegen de Dominicaanse Republiek. Daarmee is er een einde gekomen aan Curaçaos eerste deelname aan Serie del Caribe. De kans om bij de laatste vier te eindigen was héél klein. Dan had het team van de Dominicaanse Republiek met groot verschil moeten worden verslagen. Dat gebeurde niet: de Dominicaanse Republiek won de wedstrijd met 6-2. Curaçao heeft de voorronde van het regionale kampioenschap op de zevende plaats afgesloten. De teams die doorgaan naar de laatste vier zijn: Mexico, Colombia, Venezuela en de Dominicaanse Republiek.