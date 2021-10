Curaçao verliest ook van Nieuw Zeeland

Curaçao heeft in de Verenigde Arabische Emiraten met 2-1 van Nieuw Zeeland verloren. De ploeg onder leiding van Patrick Kluivert verloor eerder al tegen Bahrein. Het Curaçaos team kwam al vanaf de eerste helft op achterstand met twee goals tegen. In de 71e minuut werd de achterstand ingehaald met een treffer door Rangelo Janga. De Nieuw-Zeelanders, die momenteel op plek 121 staan op de FIFA-wereldranglijst, hadden al bijna twee jaar niet meer tegen een ander land gespeeld. Curaçao staat op plaats 79 in de wereldranglijst.

