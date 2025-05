Curaçao verwelkomde 68.188 verblijfstoeristen in april 2025

De Curaçao Tourist Board laat weten dat het eiland ook tijdens het hoogseizoen sterke groeicijfers blijft laten zien. In april ontving Curaçao 68.188 verblijfstoeristen, een stijging van 18% ten opzichte van april 2024. Dit betekent een absolute groei van meer dan tienduizend extra verblijfstoeristen. Deze aanhoudende groei benadrukt de stabiele vraag in de laatste maand van het hoogseizoen, aldus het CTB. In absolute aantallen blijven Noord-Amerika en Europa de grootste markten, elk goed voor meer dan 20.000 bezoekers.

Top 3 Herkomstmarkten – april 2025

Nederland: Curaçao verwelkomde 22.154 bezoekers uit Nederland, vergelijkbaar met 22.198 in april 2024.

Verenigde Staten: De VS blijft een belangrijke markt. Het aantal bezoekers steeg met 26% tot 18.004, vergeleken met 14.303 in april 2024.

Canada: Het aantal bezoekers uit Canada steeg met 14% naar 3.893, tegenover 3.409 in april 2024.