Curaçao verwelkomt ruim 53.000 verblijfstoeristen in oktober 2024

De Curaçao Tourist Board heeft gisteren de cijfers over het aantal toeristen in oktober bekend gemaakt. De organisatie is blij met de aanhoudende stijging in het aantal bezoekers. Het eiland zag afgelopen maand een toename van 11% in het aantal bezoekers, vergeleken met oktober 2023, wat neerkomt op ruim 5.400 extra verblijfstoeristen. In totaal verwelkomde Curaçao ruim 53.000 verblijfstoeristen in oktober. De herfstvakantie droeg aanzienlijk bij aan deze toename, vooral vanuit de belangrijkste markt, Nederland, waar een verschuiving naar meer gezinnen met kinderen zichtbaar was.

Curaçao verwelkomde afgelopen maand 20.114 bezoekers uit Nederland, een stijging van 16% vergeleken oktober 2023. Vanuit de Verenigde Staten was er sprake van een toename van 20% in het aantal aankomsten, met 12.544 bezoekers in oktober 2024. Het aantal bezoekers uit Colombia steeg met 11% in oktober 2024, wat neerkomt op 3.914 aankomsten. Tot nu toe heeft Curaçao in 2024 566.827 verblijfstoeristen, 23.730 dagjesmensen en 627.395 cruisepassagiers verwelkomd, met een totaal van 1.217.952 aankomsten van januari tot en met oktober 2024, een stijging van 23% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.