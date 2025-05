Curaçao verzekert deelname aan onderzeese glasvezelkabel CELIA

De regering van Curaçao heeft een belangrijke stap gezet in het versterken van de digitale infrastructuur van het eiland. Via het overheidsbedrijf Aquatel N.V. zal ons land worden aangesloten op het nieuwe onderzeese glasvezelkabelsysteem CELIA, dat Aruba, Bonaire, Curaçao en Florida met elkaar verbindt. Vorige week is hierover overlegd met het telecombedrijf van Aruba. Daarmee is een belangrijke hindernis weggenomen voor de aansluiting van Curaçao op dit nieuwe kabelsysteem, zo heeft de regering gisteren laten weten.

Het project omvat zowel de aankoop van “dark fiber” als transmissiecapaciteit via Aquatel, voor een totaalbedrag van 21 miljoen dollar. De aansluiting van Curaçao op het CELIA-systeem wordt afgerond in 2027 en zal een breed scala aan bandbreedteopties, redundantie en directe verbinding met datacenters in de VS bieden. De installatie van het CELIA-systeem wordt uitgevoerd door Alcatel Submarine Networks. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor het volledige ontwerp en de aanleg van de kabelinfrastructuur.