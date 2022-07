Curaçao viert drie dagen feest

Het hele weekend staat in het teken van feest. Vandaag is het de Dag van de Emancipatie. Op deze dag wordt herdacht dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Vanmiddag is er een speciaal programma in het Wilhelminapark. Het programma begint om kwart over zes met de opvoering van het theaterstuk ‘Buchi Fil’. Vervolgens is er een concert van Kantadó Mayó-zangers. Morgen is het de Dag van de Vlag. Dit wordt gevierd met het hijsen van de vlag op het Brionplein en de uitreiking van het Kruis van Verdienste aan Dinah Veeris, Mario Kleinmoedig, Violet Ravenstein-Lourens, Roberto Rico en Alcides Cova. De hele dag zullen er activiteiten zijn, met als afsluiting het gratis ERA concert op het Brionplein. Het feestweekend wordt zondag afgesloten met de Seú-optocht. 21 groepen gaan dansend over de straat in folkloristische kleding. Op de foto’s leden van het kabinet-Pisas in folklorekleding.