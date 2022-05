Curaçao viert vrede en vrijheid

Ook op Curaçao werd er vandaag op Bevrijdingsdag stilgestaan bij vrede. Vanochtend werd er op de Plasa di Pas de eerste bijeenkomst gehouden om vrede en vrijheid op Curaçao te vieren. De vredesbijeenkomst werd georganiseerd door het comité Vredescultuur, met onder anderen Omayra Leeflang. Ook genoten verschillende groepen van een Vrijheidsmaaltijd. Tijdens deze maaltijd gingen mensen met elkaar in gesprek over vrijheid en wat dat voor jou betekent.

In Nederland wordt ieder jaar op 5 mei het einde van de Tweede Wereldoorlog gevierd. Deze dag is op de eilanden nooit als feestdag omarmd. Dat komt omdat er na 1943 niet veel oorlogsdreiging meer op de Caribische eilanden was. Ook zijn de eilanden nooit echt bezet geweest. Toch was ook de dreiging van een oorlog voor de eilanden een feit maar dat gevoel werd vooralsnog overschaduwd door het gevoel onderdeel te zijn van een koloniaal systeem. Vrijheid was misschien nog wel meer geladen met deze emotie.