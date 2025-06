Curaçao viert vrijdag Dag van de Ondernemer

Op vrijdag 27 juni viert het Ministerie van Economische Ontwikkeling de nationale Dag van de Ondernemer. Dat is volgens MEO een dag gewijd aan het stimuleren van ondernemerschap, groei en samenwerking en wordt georganiseerd in samen met de Kamer van Koophandel van Curaçao, ADECK en Mi NEGOSHI. Onder het thema ‘Stimuleren van Groei en Ontwikkeling’ worden ondernemers uit alle sectoren, en iedereen die aspiraties heeft om ondernemer te worden, uitgenodigd om deel te nemen aan het evenement. Dat vindt plaats in de Hanchi Junior Salas, van 1 uur ’s middags tot 7 uur ’s avonds.

Tijdens het evenement zullen er verschillende presentaties zijn, waaronder van Dino Daal, die de middag zal openen met een lezing getiteld ‘Van Product naar Transformerende Ervaring binnen de Toerismesector’. Quincy Martina van SBAB zal spreken over het belang van goede bedrijfsadministratie. Wilfred Isabella van de Douane zal bijdragen met een presentatie over importprocedures via de douane. Om maar enkele sprekers te noemen. Het evenement wordt afgesloten met een toespraak van Roderick Middelhof, Minister van Economische Ontwikkeling.

Naast de presentaties is er een informatiemarkt met vertegenwoordiging van onder andere CBS, Mi NEGOSHI Shared & Support Services, KvK, Politie/UWB, Qredits, Fundashon Marshe, ADECK en SVB. DJ Denny zal het evenement de hele dag muzikaal begeleiden. Eten en drinken wordt verzorgd door Volcano, en er zijn lekkernijen te koop, bereid door mevrouw Shalymara. Iedereen is welkom op de ‘food court’ om iets lekkers te kopen.

De viering vindt plaats in de Hanchi Junior Salas (de straat tegenover de Kamer van Koophandel en Mi NEGOSHI), van 13:00 tot 19:00 uur. Registreren kan via de QR-code op de flyer of via: bit.ly/DiaDiEmpresario2025. Voor meer informatie, bezoek de Facebook-pagina van het Ministerie van Economische Ontwikkeling.