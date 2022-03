Chris Elliott en Barry Irausquin zijn de eerste MMA-vechters die Curaçao vertegenwoordigen op een wereldkampioenschap. Gisteren is de delegatie naar Nederland vertrokken om mee te doen aan het WK. Deze begint morgen en duurt tot en met 27 maart. Het evenement is georganiseerd door de wereldbond GAMMA gesteund door het NOC*NSF. In totaal nemen 58 landen aan het WK deel.