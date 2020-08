Curaçao voorbereid op meer besmettingen

Dat zegt Zita Jesus-Leito in haar rol als minister van Gezondheid. Gisteren werd bekend dat er vier nieuwe lokale coronabesmettingen zijn geregistreerd, maar volgens Izzy Gerstenbluth was dit te verwachten. Alle vier de personen horen bij een groepje mensen dat eerder positief was getest. Gerstenbluth verwacht dat er meer besmettingen volgen, maar voorlopig zijn strengere maatregelen niet nodig. De IC-capaciteit is opgeschaald hiervoor.

