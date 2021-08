Curaçao weer op code rood in de VS

De VS hebben Curaçao weer rood gekleurd op de Amrikaanse coronakaart. Rood betekent dat reizigers worden geadviseerd om niet naar Curaçao te vliegen. Degenen die willen reizen worden dringend geadviseerd zich te laten vaccineren. Alles bij elkaar heeft het Centre for Disease Control in de VS 16 Caribische bestemmingen rood gekleurd waaronder Sint Maarten, Martinique, Saint Barthélemy en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Het nieuws is een grote tegenvaller voor de toeristische sector die net nu weer aantrekt.