Curaçao werkt aan verbetering aanpak mensenhandel en -smokkel

De Curaçaose regering heeft als doel om de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel op te trekken naar het hoogste internationale niveau, dat is Tier 1. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2025 van de Raad van de Rechtshandhaving. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. Om de stap naar het hoogste niveau te halen moet er een ‘doorgangsshelter’ komen en is het voornemen om de politieagenten die zijn belast met opsporing te certiciferen.

In 2024 is het land gepromoveerd van niveau Tier 3 naar Tier 2. Uit het jaarverslag van de Raad blijkt dat Curaçao hard werkt aan verdere verbeteringen op het terrein van de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel.