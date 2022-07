Curaçao wint Amerikaans jeugdhonkbaltoernooi

Afgelopen weekend maakten Curaçaose honkballers furore in de VS. De Curaçaose jeugdselectie won het Pony League toernooi in Illinois. Aan het kampioenschap deden verschillende jeugdteams uit het midwesten van Amerika mee. Curaçao en Puerto Rico waren de enige teams uit het buitenland. De kersverse kampioenen komen vanmiddag aan op luchthaven Hato. Om half twee ‘s middags staat een welkomstcomité met de minister van Sport hen op te wachten. Dit jaar was de zesde editie van het Pony Pinto International Baseball Classics voor spelers tot 8 jaar. In 2019 won Aruba de titel.