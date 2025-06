Curaçao wint met 5-1 van Haïti en eindigt als eerste in poule C

Curaçao heeft dinsdagavond met 5-1 van Haïti gewonnen. Daarmee is het de groepswinnaar geworden in groep C. Curaçao eindigde na de wedstrijd, die op Aruba werd gehouden, met 12 punten uit vier wedstrijden. Het land zit in een poule met Haïti, Saint Lucia, Aruba en Barbados en gaat naar de laatste kwalificatiepoule, die toegang geeft tot het WK Voetbal volgend jaar in Amerika, Canada en Mexico. Alle vijf doelpunten werden door verschillende spelers gemaakt. Gervane Kastaneer opende na 12 minuten de score, gevolg door Kenji Gorré, Jearl Margaritha, Kevin Felida en Jeremy Antonisse.

Haïti wist maar een keer te scoren, in de 63e minuut trof Louicius Don Deedson doel en maakte daarmee 2-1. Acht minuten later scoorde Curaçao de 3-1. Het team van bondscoach Dick Advocaat maakte er uiteindelijk een knappe overwinning van, hoewel Haïti over de gehele wedstrijd veel meer balbezit had: 60 procent tegenover 40 procent. Voor de kwalificatie voor het WK na de zomer verder gaat, begint Curaçao over enkele dagen al aan het toernooi van de Gold Cup dat deze zomer in Amerika en Canada wordt gehouden.