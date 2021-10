“Curaçao zal nooit het CMC kunnen betalen”

“Curaçao zal nooit en te nimmer het CMC kunnen betalen.” Daarvoor waarschuwt oud-gezondheidsinspecteur Jan Huurman op Paradise FM. Het ziekenhuis is 80 tot 90 miljoen gulden per jaar te duur, aldus Huurman, en het is een utopie dat dat met medisch toerisme uit de regio terug te verdienen valt. Het Sehos was al te duur voor Curaçao, volgens Huurman, die zegt dat ons land in de basis gewoon te klein is. Huurman heeft net een boek geschreven over zijn tijd als inspecteur op Curaçao, waaarin dit één van de conclusies is.

