Curaçao is het zesde best bezochte eiland in de regio. Dat zegt Chata-directeur Helena Seferina-Rojas naar aanleiding van een vergelijkingsonderzoek met het jaar 2019, het jaar voordat de coronapandemie uitbrak. Uit dat onderzoek is ook gebleken dat toeristen langer op hun bestemming verblijven en meer uitgeven.

