Curacao zit voor WK-kwalificatie in poule met Jamaica, Trinidad & Tobago, Bermuda

Pepijn Bierenbroodspot

Pepijn is die stem die je meteen herkent – van tv, van de radio, en nu gewoon lekker weer op Paradise FM. Hij presenteerde jarenlang het tv programma Reportage op SBS6, voorzag meer dan tweeduizend TV programma‘s van commentaar en is ook nog eens schrijver. Hij woont al ruim 17 jaar op Curaçao en nu brengt hij z’n Hollandse scherpte én z’n relaxte eilandvibe samen in twee gezellige uurtjes radio per dag. Tune in op werkdagen van 14:00 tot 16:00 voor een mix van de lekkerste muziek, verhalen en een flinke dosis Pepijn. De show van Pepijn is powered by Sincere ICT - de betrouwbare ICT partner voor serieuze ondernemingen.