Curaçao4Palestine doet oproep aan Dick Schoof    

Curaçaose burgers, verenigd in Curaçao4Palestine, hebben een oproep gedaan aan minister-president Dick Schoof. De manifestanten protesteerden gisteren bij marinebasis Parera tijdens het bezoek van Schoof. Ze roepen de Nederlandse premier op om het openlijk doden van onschuldige burgers in Gaza en de Westelijke Jordaanoever te veroordelen, directe wapenstilstand en ongehinderde humanitaire toegang te eisen en de levering van wapens aan Israël per direct te stoppen. Schoof bezocht zondagmiddag de marinebasis, maar gaf tegen de pers aan de demonstratie niet te hebben gezien.

In de brief aan Schoof staat verder te lezen: “Uw aanstaande bezoek aan Curaçao op 11 mei biedt een uitgelezen kans om in dialoog te treden met burgers die deze zorgen diep voelen. Wij hopen dat u tijdens uw verblijf bent te luisteren naar onze oproep en stil te staan bij de rol die Nederland speelt op het wereldtoneel. De geschiedenis kijkt mee. En ook de burgers van dit Koninkrijk, die snakken naar gerechtigheid, vrede en een einde aan dubbele standaarden in internationale betrekkingen.”