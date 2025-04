‘Curaçaoënaar (34) vermoordt vader op Tenerife’

De 34-jarige Curaçaoënaar Quentin Verdaasdonk is vorige week woensdag aangehouden op het Spaanse eiland Tenerife op verdenking van het doden van zijn vader. Hij zou daarbij een mes en stenen hebben gebruikt. De vader betreft registeraccountant Rolf Verdaasdonk die al tientallen jaren werkzaam is op Curaçao, zo schrijft de Extra vandaag. De krant heeft vandaag een interview met de moeder van de dader, tevens echtgenote van het slachtoffer. Ze is in shock door het brute geweld.

Het incident gebeurde op klaarlichte dag midden op straat op het Canarische eiland. Beelden van het incident gaan rond op sociale media. Daarop is onder meer te zien hoe het slachtoffer gestenigd wordt door de dader en uiteindelijk bezwijkt. Volgens Spaanse media heeft de verdachte geen vaste verblijfplaats. Hij zou een grot in de buurt als onderdak gebruiken. De omgeving is geschokt door het gewelddadige incident. De moeder van de dader is verbaasd over de haat die zichtbaar is in de moord.