Curaçaoënaar aangehouden wegens drugsonderzoek in Nederland

Een Curaçaose man die na zijn arrestatie op Curaçao op 25 september is uitgeleverd aan Nederland blijkt betrokken bij een grootschalig drugsonderzoek. Het gaat daarbij om internationale invoer van en handel in grote partijen cocaïne. De Landelijke Eenheid van de politie onderschepte en ontsleutelde communicatie tussen de 3 hoofdverdachten onderling over hun rolverdeling. De man uit Curaçao blijkt daaruit een leidinggevende en organiserende rol te hebben gehad. Hij kon beschikken over diverse personen die behulpzaam waren bij het uithalen, transport en distributie van de cocaïne.

Meer over aanhouding Curaçaoënaar drugszaak nederland