Curaçaoënaar omgekomen in Turkije

Een van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije is de 71-jarige Orlando Neslo. De gepensioneerde docent natuur-en scheikunde komt oorspronkelijk uit Curaçao. Neslo en zijn Turkse vriendin werden sinds vorige week maandag vermist. Zijn lichaam werd zaterdag gevonden onder het puin van een wooncomplex in Antakya. Daarmee zijn alle vermisten met de Nederlandse identiteit gevonden. Het dodental van de aardbeving is inmiddels de 36.000 gepasseerd. Volgens de laatste cijfers komen 31.643 daarvan uit Turkije. Op de foto Orlando met zijn vriendin (privéfoto dochter).