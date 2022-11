Curaçaoënaar op Nederlandse opsporingslijst

Tbs’er Sherwin Benshomin Windster is al maanden spoorloos. De 27-jarige ontsnapte samen met een andere gedetineerde in juni uit een TBS-kliniek in Nijmegen. Sinds vorige week staat Windster op de nationale opsporingslijst. Tot nu toe is zijn verblijfplaats onbekend. Windster is in 2019 veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf en tbs voor een dubbele afpersing en een gewapende overval. Daarbij viel een dode. Een plaatsing op de nationale opsporingslijst is een zwaar middel. Momenteel staan er 23 voortvluchtigen op deze lijst, allemaal mannen. Sommigen worden al jaren gezocht.

Personen die de voortvluchtige gezien hebben of een vermoeden hebben waar hij nu verblijft, kunnen contact opnemen met de politie. Vanuit het buitenland kan dit via +31 79 345 9800. In Nederland kan men bellen naar de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of het Team Nationale Inlichtingen via nummer 088 – 661 77 34.